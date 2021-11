El professor de bateria de Quart investigat per presumptes abusos sexuals serà jutjat per cinc casos després que la jutgessa hagi admès tres denúncies més d’exalumnes, la majoria menors, que havien patit abusos entre 2006 i el 2020.

La interlocutòria de processament de la jutgessa del Jutjat d’Instrucció 2 de Girona amplia el cas contra el professor, i també declara la prescripció dels fets d’una sisena, tal com ha ocorregut amb quatre denúncies més. Segons recull a l’auto, el «flamant professor de música» oferia classes particulars a joves, algunes de les quals feia al seu domicili a Quart.

Segons el relat de les víctimes que recull la jutgessa, en tots els casos el processat es «guanyava la confiança» dels menors, a vegades fent-los regals i explicant-los confidències personals. Poc temps després començava a fer-los massatges per sobre de la roba a diversos llocs del cos inclosos els genitals. Amb el temps passava a fer els massatges per dins la roba, i en alguns casos els demanava que li fessin fel·lacions i masturbacions, i en d’altres els ho feia ell. També va ensenyar a diversos alumnes vídeos pornogràfics.

Tot plegat tenia lloc «en una zona apartada de la zona de classes», subratlla la interlocutòria.

La majoria de les víctimes eren menors d’edat quan van tenir lloc els fets, i tenien entre 13 i 15 anys. En un dels casos la víctima en tenia 10 quan haurien començat els abusos. Totes les víctimes descriuen episodis que en cap cas són puntuals, sinó que s’haurien repetit de forma continuada en períodes llargs de temps, que en el cas més curt és de quatre anys i que el més llarg és de 10.

La jutgessa sosté que hi ha indicis «racionals» de criminalitat contra el professor, que serà processat per delictes d’abusos sexuals, abusos sexuals agreujats i provocació sexual. També indica que les declaracions dels perjudicats han sigut «persistents» en la seva incriminació, i que la declaració de l’investigat, que fins ara ha negat haver comès els fets, no ha explicat l’existència de les denúncies i la documental que acumula en contra.

L’advocat que representa l’acusació particular, Benet Salellas, va demanar l’any passat que el procediment que inicialment incloïa dues denúncies s’ampliés per poder-hi encabir les noves denúncies que van arribar després que es fes públic el succés. L’Audiència de Girona va donar la raó a l’acusació perquè va determinar que són fets «connexos».

Ara, la jutgessa ha citat el processat perquè declari el pròxim 12 de desembre, com ja va fer fa prop d’un any. En tot cas, manté la seva situació de llibertat. El judici tindrà lloc a l’Audiència de Girona.