La Unitat de Cures Respiratòries Intermèdies de l'hospital Josep Trueta de Girona ha atès més de 400 persones en el primer any de funcionament. Es tracta d'una àrea de monitoratge per a persones que tenen insuficiència respiratòria i que estan assistits sobretot amb ventilació mecànica no invasiva. Aquesta unitat es va posar en funcionament durant la primera onada de la pandèmia davant de la necessitat de tractar persones amb patologies respiratòries a causa de la covid-19. Malgrat tot, la unitat no està reservada a persones que tenen coronavirus, ja que també s'hi atenen pacients amb altres infeccions respiratòries.

Aprofitant el primer aniversari de la posada en funcionament de la unitat a Girona s'ha celebrat una Jornada de Pneumologia dels hospitals Trueta i Santa Caterina de Salt (Gironès). Aquestes s'han fet en un format híbrid que combinava intervencions presencials i telemàtiques. En aquesta jornada, el cap de la Unitat de Suport a la Recerca de l'Institut Català de la Salut a Girona, Rafel Ramos, ha detallat que els més afectats pel virus cada vegada són més joves gràcies als avenços de la vacunació en la població. Tot i això, el nombre d'hospitalitzacions s'ha reduït exponencialment respecte a les primeres onades de la pandèmia. De fet, Ramos ha destacat que en l'última onada el 70% dels ingressats no estaven vacunats, mentre que vuit de cada deu casos greus de coronavirus són de persones que no han rebut el vaccí.