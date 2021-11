Les associacions de veïns de santa Eugènia i Can Gibert del Pla i l’associació de comerciants de Santa Eugènia han donat suport a la petició d'increment de plantilla dels sindicats de la policia municipal de Girona. En una carta enviada a l’alcaldessa, Marta Madrenas, diuen que la petició «es fonamenta en una necessitat real» sobretot al seu barri.

En la missiva, les entitats valoren positivament que els sindicats «basin la seva reivindicació en la millora del servei; tant pel que fa a la vigilància al compliment de les ordenances com la seva presència en el veïnat, per escoltar i respondre als temors de la gent, i pel desemparament què es troben alguns dels nostres veïns». Donen suport a la petició, «com ho faríem a qualsevol altre col·lectiu» que demanés més recursos per la millora del servei que ofereixen a la ciutadania». Són «conscients que els recursos econòmics són els que són» però recorden que són «els ciutadans els que principalment financem els pressupostos» i que «per tant, tenim tot el dret a reclamar uns serveis de qualitat».

Les entitats clamen per «la necessitat de disposar, en caràcter permanent, un educador de carrer ja que complementa al treball policial i en alguns aspectes és més eficient» i volen deixar clar que tot plegat «és una petició i no una crítica a la seva gestió».