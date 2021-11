El portaveu del PSC al Consell Comarcal del Gironès, Joan Martín, ha denunciat que el pressupost aprovat per l’equip de govern de Junts-ERC no té partides específiques del Pla de Recuperació Socioeconòmica aprovat prèviament al plenari de setembre. «Encara estem patint les conseqüències econòmiques i socials de la COVID-19 i el govern que al setembre va aprovar un pla de recuperació econòmica, quan fa el pressupost, no hi destina ni un euro. Entenem que l’aprovació del pla va ser una enganyifa i que la sensibilitat del govern cap a les persones que s’havien de beneficiar del mateix és nul·la», ha valorat Martín.

Els socialistes també lamenten que algunes partides amb programes que existien prèviament, però que estaven molt alineades amb les propostes del pla de recuperació econòmica es veuen reduïdes. «És el cas dels joves en pràctiques que es redueix pràcticament a la meitat del que es va preveure per l’any 2020, previ a la pandèmia», ha explicat Martín.

El PSC s’ha mostrat molt sorprès per la reducció d’algunes partides de serveis educatius. Martín assenyala que el pressupost «s’aproxima molt a la situació abans de la pandèmia en moltes de les partides, i per tant, que no té en compte les circumstàncies de les famílies i el teixit econòmic que pateixen encara. La situació sanitària no està superada», lamenta el portaveu. «No entenem la motivació i la dràstica reducció del monitoratge del servei de menjador o la desaparició del monitoratge d’infants de necessitats especials (NEE) addicional. Sense cap mena de dubte aquesta ha estat una de les pitjors notícies d’aquest pressupost», ha exposat Martín.

Dels nous comptes, el portaveu socialista sí que ha elogiat la gestió en el canvi de contracte de la recollida de residus i l’estabilització del personal de la corporació.