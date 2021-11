Els usuaris del menjador del Casal Cívic de Montilivi fa mesos que no poden anar a menjar a l’equipament del Departament de Drets socials de la Generalitat perquè l’empresa que s’encarregava de fer els àpats va deixar de donar el servei sobtadament. Va passar poc abans de l’estiu i almenys una quinzena d’usuaris s’han quedat sense saber on anar. Fonts del Departament han explicat que «l’empresa que ho portava ha abandonat el contracte». Des de la conselleria s’assenyala també que «s’està a punt de tancar la cessió contractual amb un altre empresa».

Un dels afectats, Pedro Cordero, explica que fa un temps, per «recomanació de l’assistència social» anava al casal Cívic pa canvi d’una contraprestació econòmica.

«Degut al meu estat físic no puc menjar determinats aliments ni tampoc tinc els coneixements ni mitjans per fer-ho a casa» i que en aquest equipament podia «portar una alimentació adequada i controlada» segons les seves necessitats. L’edifici està situat a la cruïlla entre l’avinguda Lluís Pericot i el carrer Josep Ametller.

Lamenta que no se’ls hi hagi donat cap alternativa mentre no es resol tota la paperassa contractual i insisteix en què ell i la resta d’afectats es troben enmig d’una «situació injusta i dolenta per la nostra salut». I remarca que com a ciutadà d’aquest país se li fa difícil d’entendre «que ens suprimeixin un servei bàsic per la salut, que d’aquí a poc temps serà d’un cost per un altre departament com pot ser el de Salut».