En motiu del 25-N, l'Ajuntament de Celrà a través de l’Àrea d’Igualtats, ha elaborat la guia «Celrà inclusiva!», de comunicació i promoció de polítiques inclusives, lliure d'estereotips i prejudicis; una eina que té per objectiu promoure la comunicació inclusiva i que es qüestiona les dinàmiques habituals de relacionar-nos, tant en l'àmbit interpersonal, com dins les institucions, les entitats i en qualsevol política pública.

«Comunicar d'una manera respectuosa és un pas per avançar cap a una societat més justa i plural, que mira el conjunt de la ciutadania des del reconeixement i l'empatia. L'ús d'un llenguatge inclusiu no sexista, no LGTBIfòbic, antiracista i amb capacitats diverses és fonamental per mostrar la pluralitat de la societat», afirmen des del consistori en un comunicat.