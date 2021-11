Carpa informativa. La formació independent Girona x Girona, liderada per Quim Oliva, va instal·lar ahir una carpa a la plaça de la Sardana per donar-se a conèixer de cares a les eleccions municipals. També van recollir firmes per demanar a l’Ajuntament que municipalitzi els serveis de neteja i de residus.