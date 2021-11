L’Ajuntament de Girona s’afegeix enguany a la celebració de la XIII Setmana Europea de la Prevenció de Residus, iniciativa promoguda per l’Agència de Residus de Catalunya que i s’estén fins al 28 de novembre. La temàtica posa el focus en el treball en equip i les xarxes de la ciutadania, amb l’objectiu de generar accions de sensibilització sobre la prevenció de residus.

Paral·lelament, el consistori ha presentat el model dels contenidors intel·ligents a l’Smart City Expo World Congress que s’ha fet a la Fira de Barcelona aquesta setmana. L’Ajuntament va exposar el sistema que porta per nom «Model Girona». A l’acte hi va assistir el regidor de Neteja i Recollida de Residus, Eduard Berloso.

«El model està sent molt ben rebut dins el sector especialitzat, constantment ens en demanen informació, i són molts els ajuntaments que s’hi estan interessant per aplicar-ho als seus municipis. De mica en mica i d’acord amb l’experiència que anem acumulant, l’estem perfeccionant per aconseguir l’objectiu de millorar la recollida selectiva, i també conscienciar la gent de la necessitat de gestionar millor els residus en l’actual context de canvi climàtic», afirma Berloso.

A Girona, el programa d’activitats inclou iniciatives diverses, com ara xerrades i tallers