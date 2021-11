Més de 200.000 euros d'indemnització per a les víctimes d'estafa i lesions a la clínica dental de Girona on el propietari i una auxiliar feien tractaments odontològics sense titulació entre els anys 2008 i 2014. Dilluns passat, l'Audiència de Girona va imposar a l'acusat 1 any i 11 mesos de presó i 12.960 euros en multes per estafa, intrusisme professional i lesions. A l'auxiliar, la van condemnar a abonar una multa de 3.240 euros per intrusisme. En la segona sessió del judici, fiscalia, acusació i defenses també han pactat la responsabilitat civil per a 45 víctimes d'estafa i sis clients que van patir lesions. El tribunal ha suspès l'execució de les penes i el propietari no haurà d'entrar a presó.

La conformitat a la qual fiscalia, acusacions particulars i defenses van arribar la setmana passada en la part penal, pactant la pena de presó i multes per als acusats, s'ha ampliat aquest dilluns en la vessant civil. Així, han acordat indemnitzacions d'uns 207.000 euros (uns diners aportats per l'asseguradora) per a les víctimes.

Dels 64 clients afectats que recollia l'escrit d'acusació de la fiscalia, han pactat indemnitzacions per a 45 pacients per l'estafa i per a sis per les lesions que van patir. Segons fonts de l'acusació, són els pacients que han mantingut la petició de reclamació econòmica al judici.

El tribunal de la secció tercera de l'Audiència de Girona va condemnar de viva veu els dos acusats, que van reconèixer els fets. El processat era propietari i administrador únic de la clínica E-Dental, que va obrir portes al carrer Ultònia de Girona l'octubre del 2008. L'acusat, Enrique Reyes, tenia contractats odontòlegs professionals però, tot i això, va fer tractaments a clients entre els anys 2008 i 2015 tot i no tenir titulació per fer-ho: "Mancava la titulació professional corresponent perquè no l'havia obtingut mai i tampoc tenia els coneixements necessaris per portar a terme aquests tractaments restringits exclusivament als odontòlegs". De fet, en diverses ocasions va aparentar davant els pacients que era dentista sense ser-ho.

A la mateixa clínica hi treballava l'altra acusada, Eva Maria Mulero, que va reconèixer que, més enllà de fer tasques d'auxiliar i administrativa, també va assumir tractaments "propis de la professió d'higienista dentals així com, esporàdicament, actes propis de la professió d'odontòleg". En aquest cas, també, sense titulació oficial ni formació acadèmica.

Per això, s'enfrontaven a una condemna de 2 anys de presó per un delicte d'intrusisme professional. Una pena que, a través de l'acord, es va rebaixar a multa de 3.240 euros cadascun.

Lesions i estafa

El propietari de la clínica dental també va reconèixer a la sala de vistes que, amb aquests tractaments, va provocar lesions a nou pacients: "Va actuar de manera incorrecta provocant lesions i tots ells van necessitar un tractament mèdic odontològic posterior". Implants mal col·locats, pròtesis defectuoses, problemes per mastegar o tractaments mal fets i inacabats són algunes de les lesions que descriuen les acusacions.

Però, a banda d'exercir com a fals dentista, el propietari de la clínica també va admetre que va estafar desenes de clients. "De manera fraudulenta, i sabent la mala situació econòmica que travessava amb tot els seus béns embargats, va actuar amb ànim de lucrar-se quan, mesos abans de vendre la clínica, va contractar tractaments odontològics sent plenament conscient que, en abandonar la clínica, no els podria prestar", exposa l'escrit d'acusació que el processat van subscriure. De fet, bona part d'aquests tractaments els cobrava per avançat en efectiu o a través de finançament bancari. L'acusat va traspassar la clínica el desembre el 2014 deixant els pacients penjats.

Pel delicte continuat d'estafa, la fiscalia demanava 3 anys de presó i multa de 1.800 euros. Pels nou delictes de lesions, sol·licitava multes per valor de 16.200 euros. Finalment, li van imposat 1 any i 11 mesos de presó i multes per un import total de 12.960 euros.