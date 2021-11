Professionals de l'atenció primària de Salt s'han concentrat aquest matí davant dels dos centres que hi ha al municipi per protestar contra la inseguretat que viuen des de fa mesos. Concretament, lamenten que des de la flexibilització de mesures contra la pandèmia i amb el retorn de la presencialitat de les visites, s'han potenciat les agressions verbals i amenaces per part d'usuaris.

Durant la concentració al CAP Jordi Nadal, una de les treballadores ha llegit un manifest conjunt en el qual denuncia que "sentim amenaçats i vulnerats els nostres drets fonamentals i la nostra seguretat laboral" i afegeixen que "treballem sota pressió psicològica i amb por per la nostra integritat física". D'altra banda, una de les metgesses del centre, Angie Lladó, exposa que aquests darrers dies s'han produït uns fets greus que han acabat d'esgotar la paciència dels treballadors. Concretament, "un usuari toxicòman ens exigia més receptes i davant la negativa dels professionals de prescriure'n, ens va amenaçar de mort. Fins i tot, ha arribat a venir armat, tot i que ho vam saber posteriorment, quan vam trucar a la policia", explica. A més, segons relata Lladó, aquest usuari ha malmès dos vehicles: un, d'una administrativa i un altre de l'Institut Català de la Salut (ICS).

Com a conseqüència, des de fa una setmana els sanitaris treballen a la seva consulta amb la porta tancada amb clau i fan servir una reixa metàl·lica a l'entrada, per controlar l'accés d'usuaris al taulell on hi ha el personal administratiu. "No podem seguir d'aquesta manera i no permetrem seguir treballant així", va afirmar Lladó, contundent. Per tot això, demanen a l'ICS una solució "immediata i eficaç". Lladó explica que la setmana passada es van reunir amb l'ICS i els van proposar solucions "insuficients". "Ens han dit que si es torna a produir una situació així, utilitzem una aplicació per avisar a la policia, però no ens és prou útil, volem que contractin vigilants de seguretat". Aquestes amenaces i agressions s'estan produint als dos CAPs que hi ha Salt i els professionals insisteixen en el fet que es tracta d'una ciutat de "màxima complexitat".

Resposta de l'ICS

Fonts de l'ICS asseguren que les agressions als professionals és un tema que "preocupa" des de fa anys a l’Institut Català de la Salut a Girona. En aquest sentit, hi ha protocol·litzat un procediment de prevenció i actuació davant de les situacions de violència, que segueixen tots els centres de l’ICS, i que estableix mesures de prevenció davant de situacions de violència. També doten als centres de salut de mecanismes de seguretat, com ara sistemes d'alerta interns i càmeres vde videovigilància. A més hi ha canals establerts amb els Mossos d'Esquadra. Respecte als darrers fets ocorreguts, dimecres passat es va presentar una primera denúncia als Mossos d’Esquadra. També s’està parlant amb professionals que van ser testimonis dels fets per tal que puguin interposar una denúncia individual per amenaces.

També s’han mantingut converses amb representants de l’Ajuntament de Salt i amb els cossos de seguretat per expressar la preocupació i buscar solucions al problema que hi ha amb aquest usuari, tenint en compte no es limiten al CAP. Entre altres aspectes, s'han entregat dispositius electrònic per alertar la Policia Local i es realitzarà una avaluació de riscos dels centres Finalment, s’ha acordat amb el cos de Mossos d’Esquadra un increment de la seva presencialitat als centres de salut.

A caire intern, i després d'una reunió amb els treballadors, durant la guàrdia del cap de setmana s’ha reforçat el dispositiu amb una persona més, que ha tingut com a tasca prioritària el control d’entrada al CAP i s’ha reforçat la vigilància policial al centre.