Sant Gregori ha recuperat aquest cap de setmana l’esdeveniment més dolç de l’any. La Fira del Pa i la Xocolata va atreure una multitud fins al municipi del Gironès, que van poder gaudir de les nombroses activitats centrades en aquests aliments que tant agraden a petits i grans.

Tot i que el gruix de les activitats es van celebrar d’ahir, el certamen ja va donar el tret de sortida el dissabte al matí, amb el «showcooking» a càrrec del prestigiós pastisser del Celler de Can Roca, Jordi Roca, titulat El meravellós món de la xocolata. També durant el diumenge es va poder gaudir de tallers i «showcookings» ben originals, com el taller de mones de xocolata amb el mestre artesà Miquel Costabella, el tast de cocktails amb xocolata amb Mariona Vilanova del Nykteri’s Cocktail Bar o el maridatge de vins dolços i xocolata a càrrec del Wine Palace.

També hi va haver moltes activitats per als més petits, com tallers infantils de tots tipus o xocolatades populars tan al matí com la tarda.