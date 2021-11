Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 34 anys i han desmantellat un cultiu amb 540 plantes de marihuana en una casa de Fornells de la Selva. A principis d’octubre, els Mossos de la comissaria de Girona van saber que, possiblement, hi havia una casa a la població on es podia estar realitzant un cultiu de marihuana interior. La investigació va permetre confirmar les sospites, i el 18 de novembre van fer una entrada i escorcoll del domicili investigat. Un cop dins, els agents van localitzar la plantació repartida a diferents habitacions de la casa i també van intervenir 15 quilos de cabdells de marihuana envasats i preparats per vendre’ls.

Llum punxada

A la casa també hi havia tots els aparells necessaris per aconseguir el ple rendiment de les plantes de marihuana, com làmpades, aparells d’aire condicionat o motors d’extracció d’aire.

Els Mossos van comprovar que l’habitatge tenia la llum punxada i l’escomesa estava manipulada.

Els agents van detenir al responsable de la plantació com a autor d’un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i un delicte de defraudació de fluid elèctric. També van citar com a investigada la propietària de la casa.

El detingut, sense antecedents, va passar l’endemà a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona. L’arrestat té 34 anys i és veí de la Bisbal d’Empordà.