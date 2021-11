La diferència entre la «mirada llarga» que propugna l’equip de govern d’ERC i Junts liderat per l’alcalde Jordi Viñas i les crítiques a la «deficient gestió del dia a dia» de l’oposició, amb els diferents matisos de cada grup (IPS-CUP, VOX i PSC), van marcar ahir el «ple extraordinari sobre l’estat del municipi» de Salt. Viñas va posar l’arribada del Trueta, i el consegüent desenvolupament del sector sud, com una «oportunitat per construir el Salt d’aquí a vint o trenta anys»; mentre que Cristina Sibina, per part d’IPS-CUP, li va demanar que «es pensi més en la gent que viu ara a Salt i no en la que els hi agradaria que vingués en el futur». Des del PSC, Joan Martín va dir que «a molts barris hi ha sensació de deixadesa» i els tres regidors de VOX, repartint-se el temps d’intervenció, van desgranar una sèrie concreta de desperfectes i mancances en carrers i parcs infantils de la població.

En la seva intervenció inicial, l’alcalde de Salt va marcar el desenvolupament del sector sud i l’accés a l’habitatge com dos dels principals eixos del seu projecte per «planificar amb mirada llarga el Salt que volen construir pensant d’aquí a vint o trenta anys».

L’arribada del nou Hospital Josep Trueta «confirmada per la Generalitat després de molt temps treballant amb discreció» va servir a Jordi Viñas per parlar d’un sector sud «amb un Campus de Salut capdavanter amb el Trueta i la Facultat de Medicina al costat del Santa Caterina i de l’Idibgi» que, conjuntament amb les polítiques d’habitatge, amb «una inversió de 9 milions d’euros i un parc públic de 200 pisos», una oportunitat per «fer entre tots un Salt on sigui possible construir un projecte familiar i professional». Al costat del Campus de Salut també, segons va reiterar ahir Jordi Viñas, s’hi construirà una residència d’estudiants.

Viñas també va parlar d’Educació destacant que «s’ha desbloquejat la construcció de la nova escola del Gegant del Rec o del futur nou Institut Salvador Sunyer al Parc de la Monar» o de la inversió que el govern municipal està fent «per reformar, de la mà del Centre d’Arts Escèniques, de la part que encara queda de la Coma Cros». Sobre seguretat, l’alcalde de Salt va explicar que «hem ampliat la plantilla de la policia local fins als 57 agents i, a més, després de molt insistir, hem aconseguit que, de manera immediata, la comissaria dels Mossos d’Esquadra passi dels 42 als 49 agents».

Un seguit d’accions de l’equip de govern municipal que, segons el criteri de diferents grups de l’oposició són més anuncis que no pas realitats executades. «No es pot amagar la realitat i tergiversar el que viu la gent», va dir Sibina (IPSI-CUP) apuntant que «es pengen medalles del que impulsa la Generalitat i s’excusen dient que no tenen competències en el que els hi pertocaria» i va parlar d’un «govern que sembla que, sovint, vagi sobrepassat tot i l’increment de les dedicacions absolutes i els treballadors eventuals contractats».

Després del ple extraordinari, se’n va fer un altre ordinari d’urgència per fer «una modificació de crèdit per a la recuperació del Parc d’Aigües Braves».