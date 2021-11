La Policia Nacional ha interceptat a Palència tres integrants d’una banda de lladres d'habitatges procedent de Girona

El CNP va detenir aquest dilluns una dona de nacionalitat croata com a presumpta integrant, d’una banda, que robava a l'interior d'habitatges per tot Espanya i que s'havia desplaçat fins a Palència des de Girona per cometre un altre delicte similar.

La detenció va tenir lloc produir-se durant la identificació de tres dones d'origen croat que es van desplaçar des de Girona amb l'objectiu de cometre diversos robatoris a Palència, segons reflecteix el seu ampli historial delictiu i el material intervingut a l'interior del vehicle on van ser detectades, i en tenir en vigor una reclamació policial per robatori en un habitatge.

Especialitzades

Aquest grup de delinqüents estava especialitzat en el robatori en domicilis on els seus habitants no tanquen amb doble volta de clau les portes, fent-ho únicament amb l'anomenada "relliscada".

Així, es desplacen per tota la geografia nacional de manera itinerant i romanen molt poc temps a cada lloc per cometre els fets delictius sense ser descobertes.

En aquest cas s'havien allotjat a un hotel de la capital, possiblement per fer una campanya de robatoris a la ciutat de Palència.