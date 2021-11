Un home ha mort aquest matí a Quart després que li cedís el sostre mentre revisava el teulat d'una antiga empresa de remolcs.

La víctima, de 59 anys, hauria pujat a dalt a mirar l'estat de les plaques solars però, les teules d'uralita s'han trencat.

L'home s'ha precipitat d'una altura d'uns quatre metres i la caiguda ha estat mortal.

Un veí de la zona cap a dos quarts de deu del matí ha alertat el 061 (SEM) arran dels fets i ràpidament, també s'han activat els Mossos d'Esquadra.

A l'arribada dels serveis d'emergències a l'edifici del carrer de Santa Margarida de Quart, l'home ja estava mort.

Els Mossos d'Esquadra de l'ABP Gironès - Pla de l'Estany estan treballant sobre el terreny però en tot moment, s'apunta a una mort de tipus accidental.

No es tracta d'un accident laboral, ja que en l'empresa no hi ha cap mena d'activitat des de fa uns vuit anys i a banda, els fets s'han produït a la part davantera d'aquesta antiga empresa de remolcs.

El propietari residia encara en aquest antic complex industrial, a la part davantera.