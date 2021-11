Amb una mica més de 10.000 habitants, més d’un 10% de població amb nacionalitats estrangeres, i una renda bruta disponible mitjana de 29.000 euros, Cassà de la Selva la pandèmia ha colpejat a l’economia de Cassà de la Selva amb els mateixos paràmetres que poblacions similars. Aturada de l’activitat econòmica, ERTOs, increment d’atesos als serveis socials... I, com a resposta, el consistori ha posat un pla de reactivació econòmica dotat amb 190.000 euros triplicant l’important de les ajudes directes a les persones aturades o afectades per un ERTO o un ERO (600 euros per persona); posant en circulació 80.000 euros en vals de compra per a gastar en comerços de la població; i subvencionant amb 500 euros les empreses, de sector no essencials, que van haver d’aturar la seva activitat per les restriccions sanitàries.

«A Cassà, la pandèmia va afectar sobretot al petit comerç o negoci, perquè, per sort, les empreses més grans que tenim al municipi estan destinades la majoria a proveir activitats essencials i van poder seguir treballant», va explicar ahir el regidor de Promoció Econòmica, Joan Casabó, sobre un pla que, bàsicament, està pensat per ajudar els petits negocis locals i els veïns que es troben sense feina. Dels 190.000 euros, 30.000 es destinaran a subvencionar amb 500 euros a tots els petits negocis «de sectors no essencials del poble que van haver d’aturar parcial, o totalment, la seva activitat»; 80.000 en ajudes directes de 600 euros a tots els veïns de la població en situació d’atur o ERTO; i 80.000 més en vals per comprar en 67 comerços locals de la població que s’ha repartit a tots els domicilis de la població. Els 190.000 surten íntegrament de fons propis de l’Ajuntament «sobretot - va detallar Casabó - del romanent que teníem a l’Ajuntament i que ara hem pogut utilitzar per tirar endavant aquesta línia de subvencions».

«Va haver-hi molts ERTOs provocat per la pandèmia, però a poc a poc, les xifres d’ocupació es van recuperant», apuntava Casabó sobre l’ajuda directa de 600 que, en comparació amb un any abans, ha multiplicat per tres el seu import.

L’altra mesura que s’emporta 80.000 euros són els vals que «s’han repartit, casa a casa, a tots els domicilis menys al dels veïnats que els hi hem demanat que passin a recollir-ho per l’ajuntament». Són dos vals, un de 12 euros i un de 8, que «van identificats amb la direcció de cada domicili perquè a cada casa de Cassà tinguin 20 euros per gastar en el comerç local».

Els vals es podran fer servir als 67 petits comerços de la població que s’han apuntat a la campanya «Compra a Cassà!».