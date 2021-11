L'Ajuntament de Girona impulsa un projecte turístic valorat en 4,2 milions d'euros amb epicentre a les hortes de Santa Eugènia i les ribes del Ter. La iniciativa, batejada com a 'Menja't Girona', vol crear una nova experiència turística que enllaci el patrimoni natural amb la gastronomia de quilòmetre zero, valorant l'horticultura. El projecte se subdivideix en quatre eixos i inclou fins a dinou actuacions (algunes d'elles, centrades també en l'eficiència energètica i la transformació digital). La intenció és que totes siguin realitat en un termini de tres anys. 'Menja't Girona', que ja ha rebut l'aval de la Generalitat, opta als fons Next Generation i l'objectiu de l'Ajuntament és poder rebre'n el 100% del finançament.

'Menja't Girona' vincula el turisme sostenible amb l'economia circular i la gastronomia de quilòmetre zero. El projecte que ha redactat l'Ajuntament per optar als fons europeus vol crear un nou producte turístic, centrat sobretot en les hortes de Santa Eugènia però que també s'estén per tota la franja de les ribes del Ter.

Està pressupostat en 4,2 MEUR i la intenció és que es pugui dur a terme en tres anys (entre el 2022 i el 2024). "L'objectiu és crear una nova experiència que enllaci el patrimoni natural, gastronòmic i hortícola i que també permeti esponjar el turisme en altres zones de la ciutat", ha concretat la tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica, Glòria Plana.

El projecte s'estructura al voltant de quatre eixos, que en total sumen dinou accions. El primer, se centra en la transformació verda i sostenible. Inclou, entre d'altres, la creació d'un camí fluvial al voltant del Ter, l'impuls de nous sistemes de regadiu a les hortes o la millora ambiental d'aquest paratge de Santa Eugènia.

El segon eix gira al voltant de l'eficiència energètica. Aquí, per exemple, es preveu substituir l'enllumenat públic de la zona per un sistema intel·ligent basat en l'energia solar. El tercer eix posa el focus en la transició digital i inclou, entre d'altres, la creació d'una aplicació amb rutes gastronòmiques centrades en el producte local, un projecte de realitat augmentada al voltant de les hortes o l'impuls d'un sistema digital de reserva d'aparcament per als busos turístics.

Per últim, el quart eix posa l'accent en la competitivitat. Aquí, per exemple, hi entra la creació de la nova marca turística 'Menja't Girona', l'impuls de rutes guiades basades en l'economia circular i els productes hortícoles o el desenvolupament d'una xarxa de camins accessibles tant a les hortes com a les ribes del Ter.

"Complementari i no substitutiu"

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha subratllat que aquest projecte turístic és "complementari" però, en cap cas, "substitutiu" dels que ja hi ha a la ciutat. "No estem parlant de descentralitzar, sinó de posar a l'abast una oferta turística nova, innovadora i disruptiva, centrada en la immersió natural i la gastronomia de quilòmetre zero", ha concretat Madrenas.

L'alcaldessa ha explicat que un dels factors "clau" del 'Menja't Girona' és, precisament, la preservació del patrimoni paisatgístic de la ciutat. "Les hortes de Santa Eugènia són un dels grans pulmons de Girona i volem posar-les en valor", ha insistit Madrenas.

Incertesa amb l'IVA

El projecte, que opta a rebre finançament dels fons Next Generation, ja ha rebut l'aval de la Generalitat. Ara, el proper pas és presentar-lo davant l'Estat, perquè Madrid i Brussel·les l'avaluïn. L'Ajuntament compta que sabrà si entrarà dins la convocatòria a finals d'aquest any.

De totes maneres, però, hi ha encara incerteses. Perquè si bé en un principi la convocatòria cobria el 100% del finançament, ara s'han generat dubtes amb qui ha d'assumir l'IVA dels projectes (que és del 21%). I aquí, Madrenas ja ha alertat que si això correspon als ajuntaments, caldrà "reajustar alguna línia" del projecte. "Allò que sí que tenim clar, però, és que les línies mestres es preservaran", ha subratllat l'alcaldessa.

De totes maneres, l'Ajuntament confia que la part de l'IVA s'assumeixi des d'una altra administració (o bé la Generalitat, o bé l'Estat). "Confiem que siguin ells els qui paguin la diferència", ha dit l'alcaldessa.

Per últim, Marta Madrenas ja ha avançat que, en cas que el projecte 'Menja't Girona' no superi l'examen dels Next Generation, i per tant quedi fora de la convocatòria, en cap cas quedarà en un calaix. "Ja el tenim redactat, i si això passa, en els propers tres o quatre anys anirem tirant endavant aquelles accions que puguem", ha conclòs.