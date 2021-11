Guanyem Girona vol que s’acceleri la compra de diversos locals als barris i que mentrestant es busquin alternatives estables per tal que els infants i adolescents tinguin espais on desenvolupar-hi les seves activitats. La formació municipalista ha definit com a «precària» la situació de la majoria de Centres Oberts, un servei municipal gestionat per entitats del tercer sector i que atén infants i adolescents que necessiten un acompanyament social i educatiu. La regidora Cristina Andreu va lloar la tasca dels professionals però va lamentar les condicions en què es veuen obligats a treballar. La manca d’espais municipals on desenvolupar-hi les tasques obliga alguns d’aquests centres a canviar d’espais constantment. Fins i tot,segons Guanyem, en ocasions s’ha hagut d’oferir el servei al carrer.

En aquest sentit la regidora va reivindicar la inversió en espais sociocomunitaris que la seva formació va negociar amb el govern el març passat i que sumava més d’1,3 milion s d’euros de compra. Tanmateix, Andreu va recordar que a dia d’avui només s’ha avançat en l’adquisició d’un local a Montjuïc mentre que els espais per Sant Narcís, l’Eixample, l’Esquerra del Ter, Vista Alegre-Carme i Can Gibert continuen encallats. La compra d’aquests locals havia d’estar finalitzada abans d’acabar l’any.