La Fundació Ramon Noguera ha presentat les noves col·leccions de joies, dissenyades i elaborades de forma artesanal per persones amb discapacitat intel·lectual, inspirades aquest any en les emocions. Compten amb 5 col·leccions que giren entorn de sentiments molt presents i que han aflorat amb més intensitat durant els últims temps, com la tristesa, la por, l'alegria i l'amor. A més, la joiera gironina Mariona Quera ha tornat a col·laborar en el disseny d'unes peces amb valor social. En total, n'hi ha 19, entre collarets, penjolls, braçalets, arracades i anells, i s'ha fet una producció de 800 unitats. La presentació de la nova col·lecció ha tingut lloc avui al Centre Ocupacional Montilivi i ha comptat amb la presència de Pepita Perich, directora gerent de la Fundació Ramon Noguera; Mariona Quera, joiera i gemmòloga; Ester Triadó, directora del servei de Teràpia Ocupacional de la Fundació Ramon Noguera i Marta Ferrés, en representació de les persones que estan elaborant les joies.

Pepita Perich ha explicat que «tot el procés segueix fet per nosaltres, des del disseny fins a la venda. L'objectiu principal és estar present a la societat gironina i en el nostre entorn més proper en aquests dies tan entranyables com són les festes de Nadal, moments de trobada i de celebració amb família i amics que fan aflorar les emocions. Els nostres productes amb valor social són motiu de regal en aquestes ocasions tan especials, ja sigui com a regals de Nadal, de tió o per l'amic invisible». La directora gerent de la Fundació Ramon Noguera també ha destacat la «col·laboració amb l'entorn empresarial, ja que ens donen l'oportunitat de fer-los arribar els nostres productes a tots els seus treballadors». La Fundació manté una col·laboració amb una desena d'empreses i entitats de la demarcació que apropen aquests productes als seus empleats com una acció de responsabilitat social corporativa, facilitant que els puguin adquirir a través de la botiga online.

Aquest any les persones usuàries dels centres ocupacionals també han participat en el procés creatiu del disseny de la col·lecció, mitjançant diferents pluges d'idees i proves amb materials i peces de mostra. Arran d'aquesta participació, acompanyada i guiada amb el suport dels professionals que els atenen, s'ha forjat aquesta col·lecció especial. Ester Triadó ha subratllat que les joies «són fetes aquí i aquest any, com a novetat, els usuaris també han participat en la proposta dels dissenys. A part del seu valor estètic, és important el valor social que hi ha al darrere. Que puguin elaborar aquestes joies potencia les seves capacitats i habilitats i els repercuteix en una millora de la qualitat de vida. Aquestes joies expressen les emocions que hem viscut els darrers mesos».

La joiera i gemmòloga Mariona Quera, de Pere Quera Joiers, molt implicada des de fa anys en la creació de joies de la Fundació, ha creat una de les cinc col·leccions, la que es basa en el conjunt de les emocions, i ha «agraït l'oportunitat de tornar-hi a participar. Les joies estan inspirades en les emocions i, amb la forma de ziga-zaga de les arracades, l'anell i el collar, reflectim els diferents moments que hem tingut tots durant aquests darrers dos anys. Per exemple, el collar és en forma de somriure per plasmar el positivisme i les ganes de lluitar de molta gent». Els dissenys i els materials de les peces sempre s'inspiren en les últimes tendències de moda, són peces molt portables i amb molta personalitat. Estan fetes amb materials de qualitat i els acabats són tots amb plata de llei. Són elaborades de manera artesanal com una activitat d'ocupació terapèutica de persones adultes amb discapacitat intel·lectual. Aquest fet permet que els dissenys, les tècniques de creació i els materials utilitzats es treballin des d'una perspectiva social, no només estètica, per poder adaptar els processos a les capacitats de les persones.

Entre 8 i 15 euros les peces de col·lecció pròpia

Les creacions ja es poden comprar a la botiga-showroom de la Fundació del carrer Indústria número 22 de Girona, a Mas Xirgu; a la botiga online www.lafundacio.net; i als centres ocupacionals de Girona (Av. Montilivi, 123) i de Llagostera (C/ Lleó I). Les peces de les col·leccions de disseny propi tenen un preu d'entre 8 i 15 euros, i les de Mariona Quera entre 40 i 50 euros.

Sobre la Fundació Ramon Noguera

La Fundació Ramon Noguera és una entitat d'iniciativa social no lucrativa dedicada a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual i a les seves famílies a Girona i comarca del Gironès. La seva missió està centrada a garantir la qualitat de vida d'aquestes persones i els seus valors estan fonamentats en el compromís amb les persones a través d'una atenció integral i propera al territori.