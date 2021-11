De la col·lecció «Girona - Biografies» . L’alcaldessa de Girona Marta Madrenas va presentar ahir el llibre «Josep Gibert Buch. El becari de Francesc Cambó per a l’Institut Català d’Arqueologia de la Mediterrània de Llevant», escrit per Fina Parés i editat per l’ajuntament gironí.