La portaveu del grup municipal del PSC a Girona, Sílvia Paneque, va denunciar ahir que els pressupostos de la Generalitat no contemplen l’acord anunciat per l’alcaldessa Marta Madrenas. A juliol del 2020, Madrenas va explicar que havia acceptat que la ubicació del nou hospital fos a Salt i que, a canvi, havia tancat un acord que va descriure com «l’operació Trueta». Un pacte que en teoria havia estat tancat amb el director del Servei Català de la Salut Adrià Comella i que comportaria per a Girona «un nou CAP a l’Eixample», «la millora o ampliació dels centres d’assistència primària a Taialà, Can Gibert i Santa Clara» i «un nou CUAP d’alta complexitat, amb urgències obertes tot l’any a la zona de Sant Ponç».

«Aquestes inversions tan necessàries per a Girona varen servir, aleshores, per distreure l’atenció que el govern de Girona havia incomplert allò que havia dit en mil i una ocasions: que el Trueta seria a Girona. Ara, aquelles inversions a canvi de renunciar-hi, tampoc no hi són. De moment: ni Trueta a Girona, ni Trueta a Salt, ni inversions compensatòries», va lamentar Sílvia Paneque.

A més, la portaveu del grup municipal, Sílvia Paneque, també ha subratllat que Girona «no només trobarà a faltar inversions compromeses i necessàries en salut, ja que la situació no és millor en educació i cultura: trobem a faltar inversions tan importants com el nou Institut Ermessenda». Fa anys que els alumnes estan repartits en dos centres, un a l’edifici Bisbe Cartanà a Montilivi, i l’altra a Can Prunell a Palau. Tampoc hi ha inversions per la Casa Pastors, tot i que, segons el PSC ha recordat, que « la inversió més important pendent dels governs de CiU, primer, i de Junts i ERC, després, ha estat el fons Santos Torroella de 4 milions d’euros i que aquest fons havia d’anar a la Casa Pastors que el govern de la Generalitat havia d’adequar com a Museu d’Art Modern».