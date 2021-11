A tres quarts de deu del matí es manté tallat l'accés al carrer del Carme pel pont de la Font del Rei. També l'accés al vial venint del cementiri i només hi ha circulació en sentit Girona est. La protesta també segueix encara en peu tot i la pluja i s'han retirat alguns furgons dels Mossos que estaven al carrer d'Emili Grahit. Ara només hi ha presència policial al carrer del Carme.

Un grup d'activistes talla el pont d'accés al carrer del Carme per protestar contra uns desnonaments que s'estan produint a l'anomenat bloc Semilla Migrante situat al mateix carrer. La presència policial és molt nombrosa, ja que l'edifici es troba ubicat a una de les entrades a la ciutat. El desnonament de quatre habitatges ha començat poc abans de les set del matí. El caos circulatori és destacable, ja que només es pot entrar a Girona pel carrer d'Emili Grahit si es procedeix de la zona de Quart. El tall del pont de la Font del Rei, a pocs minuts per a les nou, es mantenia només en direcció carrer d'Emili Grahit.

Juani Rodríguez, de l'associació Semilla Migrante explica que a l'edifici hi viu gent amb necessitats socials. Hi ha diferents perfils de persones que hi viuen. L'entitat, destaca, el que cerca amb el projecte, situat als números 173-175 del carrer del Carme i que constava de vuit pisos propietat del Sareb, va néixer fa dos anys com un punt d'acollida i acompanyament a persones migrants. De fet relata que intenta arribar on l'Estat no arriba. Entre les persones que hi viuen hi ha extutelats, famílies i migrants sense papers. Dels quatre pisos, en un, diu el representant de l'entitat, que hi ha dos menors que «ara no saben on viuran».