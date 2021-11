Policies nacionals i guàrdies civils es van concentrar ahir dijous al migdia davant de la subdelegació del Govern a Girona per protestar contra la reforma de la Llei Mordassa.

A la concentració, asseguren des dels sindicats, hi van assistir membres del Sindicat Unificat de Policia (SUP), el secretari provincial de la CEP (Confederació Espanyola de Policia), el secretari de l'AUGC Guàrdia Civil, el secretari provincial del PP, una diputada de Ciutadans i una regidora del mateix partit.

Van fer lectura d'un manifest on asseguren que "les agressions a policies s'estan disparant i les nostres actuacions s'estan veient compromeses per la pèrdua del principi d'autoritat". Asseguren que aquesta situació es veurà més "agreujada" amb els canvis d'aquesta llei.

Alhora que a parer seu, la reforma el què farà és "amenaçar la vida diària dels ciutadans i deixar desprotegits als policies en el seu treball diari".

Entre les "desproteccions" que creuen que portaran els canvis legislatius hi ha per exemple "que les identificacions d'indocumentats no podran durar més de 2 hores, comprometent la nostra professionalitat", que es podran fer "manifestacions espontànies o talls de carreteres sense preavís", entre altres.

Aquest manifest que van entrar al registre de la Subdelegació també anuncien que s'ha constituït una plataforma que sota el lema "no a l'Espanya insegura" diu que "no es rendirà" davant la reforma legislativa. Insten al Govern espanyol a replantejar-se la reforma i demanen que "no vengui la seguretat dels ciutadans a canvi d'interessos partidistes", que sigui "ferm en la defensa i proteció de tothom" i que "no deixi els policies desprotegits".