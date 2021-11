Aquest vespre el Museu de l’Aigua de Salt ha estat la seu de la inauguració de l’exposició fotogràfica "Tribut a La Bata" de Lucía Herrera. L’exposició es podrà visitar fins al proper 7

de gener, de dilluns a divendres de 10 a 14 hores i durant les tardes i els festius en hores convingudes.

"Tribut a La Bata" és una mostra on Herrero ret homenatge, a través d’una peça de roba com la bata, a la dona que era la matriarca en una societat fortament patriarcal. L’artista els hi ha volgut donar veu a partir de les imatges, empoderant-les i permetent que se sentissin lliures per a “mostrar la seva bogeria creativa”.

La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Salt, Núria Heras, defineix l’exposició com “un homenatge a una generació de dones en vies d’extinció que van fer de la bata el seu estàndard, la seva referència. Aquesta exposició és en reconeixement a unes dones incansables, que no tenien ni temps de pensar en els seus somnis però que són i han estat invisibles. Lucía Herrero les treu d’aquest anonimat i amb molt d’humor les converteix en protagonistes absolutes”. Heras afegeix que “des del Museu de l’Aigua estem contentes d’haver col·laborat en la coproducció d’aquesta exposició”.

25N, Salt contra la violència masclista

La inauguració de la mostra Tribut a La Bata ha format part de la programació que s’ha dut a terme aquest dijous 25 de novembre en motiu del Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona.

Durant la jornada, a banda de l’acte institucional que s’ha celebrat davant l’Ajuntament, s’han realitzat tallers al carrer sobre Què és la violència, l’exposició la Cosificació de la Dona, la sessió de ioga sensible dinamitzada per Nina Manich o l’activitat "Contes que acaben malament, o no".