L’Ajuntament de Girona recupera les activitats al voltant de l’acte d’encesa dels llums de Nadal als carrers de la ciutat, previst per demà a la tarda. L’any passat, la ciutat va tenir il·luminació nadalenca als carrers, però no es va fer cap acte perquè les restriccions per la Covid eren notables.

L’encesa pròpiament serà demà a les sis de la tarda a la plaça Catalunya, al costat de l’arbre gegant. El dia es fa coincidir amb el Black Friday. Des de tres quarts d’hora abans però, hi haurà una cercavila a peu amb la Girona Marxing Band des del carrer de la Creu , a la cantonada carrer del Migdia fins arribar a la plaça Catalunya, passant pel carrer del Migdia, carrer de Tomàs de Lorenzana, plaça de Miquel Santaló i el carrer de Joan Maragall.

Minuts abans de l’encesa hi haurà un breu discurs de l’alcaldessa, Marta Madrenas. Ja amb la ciutat il·luminada, hi haurà un cantada de nadales per l’Escola de Música Moderna de Girona. Posteriorment, hi haurà una nova cercavila amb la Girona Marxing Band des de la plaça de Catalunya, passant per la rambla de la Llibertat, Pont de Sant Agustí, fins arribar a la plaça de la Independència. Allà hi haurà un berenar popular amb motiu de la inauguració del Mercat de Nadal.

Els llums de Nadal els ha instal·lat novament l’empresa Iluminaciones Ximenez, que ha guanyat tots els concursos públics per obtenir el contracte, des del 2011. El cost és de 266.550,90 euros.