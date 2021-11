El projecte gastronòmic al Barri Vell de Girona del xef mediàtic Marc Ribas va agafant forma. El cuiner, nascut a la capital gironina, preveu obrir el seu nou negoci a l’antic Museu del Vi durant el primer trimestre de l’any vinent. Ribas ha explicat aDiari de Girona que s’hauran de fer tot tipus de tasques a l’interior del local: ordenar tot l’interior (el buidatge, algunes obres i fer-hi neteja) i acabar de contactar amb productors del territori que li subministrin embotits, formatges i altres aliments de qualitat. Aquests dies, el xef ha estat fent contactes a la Garrotxa.

Marc Ribas preveu que el nou restaurant es digui La Brutal, una paraula que l’ha fet popular i que sempre pronuncia quan tasta les seves receptes al final del programa Cuines de Tv3. La Brutal en femení, perquè segons explica, a ell només li tenen èxit els negocis amb noms femenins.

El cuiner, apassionat de Girona, està perfilant tots els productes que podran degustar al nou establiment, que òbviament, seguint el seu estil seran de cuina catalana. Hi haurà aliments del territori i de qualitat. Al migdia s’hi podran fer vermuts amb embotits, formatges i vins naturals, als àpats per dinar i sopar s’hi podran degustar plats per compartir i hamburgueses amb carn de qualitat i a les tardes s’hi podrà anar a fer el toc. El pa s’elaborarà al mateix establiment amb farines nobles.

Ribas va ser fa uns dies a Girona per presentar el seu nou llibre En Marxa Cuina! de l'Editorial Cossetània. L'acte el va organitzar la Llibreria 22 al Sunset Jazz Club. Allà va debatre sobre cuina amb el xef Enric Herce.

El llibre inclou moltes receptes fàcils i sorprenents de cuina tradicional catalana sense oblidar aspectes actuals, amb productes frescos i de proximitat. Sobretot, però, el cuiner destapa el seu cantó més personal i deixa entrar el lector a la seva cuina, a través de vivències úniques i divertides, fins i tot extravagants, que li han passat davant dels fogons i amb els clients dels restaurants on ha treballat.

Explica, per exemple, les improvisacions que cal fer quan de sobte s'omple la sala de comensals que no s'esperaven, de clients excessivament bromistes que fan passar una mala estona als cambrers o d'altres amb poca cultura gastronòmica que es pensen que en saben més que ningú, d'adaptacions a les noves tendències com el veganisme o a situacions com les al·lèrgies, de comensals que no es volen aixecar de taula, dels recursos davant els petits accidents de cuina, de les peticions curioses d'alguns clients, entre d'altres.