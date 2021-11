Els diners que han d’arribar d’Europa en els pròxims anys via fons Next Generation han fet aixecar les orelles a la gran majoria d’ajuntaments. Rebre’n és un bon motor per encarar transformacions a les ciutats i, després de presentar una sèrie de projectes relacionats amb la mobilitat, l’Ajuntament de Girona ja té el vist-i-plau de la Generalitat per demanar més de quatre milions a Europa per impulsar una iniciativa que vol convertir les hortes de Santa Eugènia i les ribes del Ter en un nou punt d’oferta de turisme sostenible basat en «el patrimoni natural, la gastronomia, l’horticultura i els productes de quilòmetre zero». Una reconversió de les hortes i els voltants del Ter en zona turística que, més enllà que atregui més o menys visitants, en paraules de Marta Madrenas «també aportarà elements de transformació econòmica i social al conjunt de la ciutat i en especial al barri de Santa Eugènia per la seva proximitat». Uns elements de transformació que van, exemple, des de canviar la il·luminació pública de tot el barri de Santa Eugènia o rehabilitar els carrils bici de la vora del Ter fins a arribar al Trueta.

«Ja sabem que Girona, amb el Barri Vell, és forta en el sector turístic amb atractius com el patrimoni, la gastronomia o l’esport; i aquesta nova oferta, que tindria el seu epicentre a Santa Eugènia, però que és un projecte de ciutat, no seria substitutiva sinó complementària», va explicar ahir Marta Madrenas per sobre un projecte que va definir com a «innovador i disruptiu, perquè no es fa enlloc més».

El projecte, denomiant «Menja’t Girona», tenia d’entrada un pressupost de més de 5 milions, però, després de l’avaluació de la Generalitat per presentar-se als fons Next Generation, s’ha rebaixat a 4.202.262,50 euros, que serien finançats al «cent per cent» per la Unió Europa amb l’únic dubte de qui acabaria assumint l’IVA (21%). Diners que, entre altres iniciatives, segons va detallar la regidora de Promoció Econòmica Glòria Plana, servirien per «a la millora dels espais, dels accessos, de les tanques i de les basses de les hortes de Santa Eugènia i de la Sèquia Monar» o per rehabilitar «els carrils bici del barri de Sant Ponç i els que van fins al Trueta». També, va apuntar Plana i hi va insistir Marta Madrenas, el projecte inclou canviar la il·luminació del barri de Santa Eugènia «com a porta d’entrada a les hortes, instal·lant leds per fer-lo més amable, més eficient i sostenible».

En conjunt, el projecte consta de 19 iniciatives concretes dividides en quatre eixos. «Transició verda i sostenible», al qual es destinarien 1.455.262,50 euros; «Millora de l’eficiència energètica», 1.238.000 euros; «Transició digital», 740.000 euros; «Competitivitat», 769.000 euros. Un cop «Menja’t Girona!» ja té l’aprovació definitiva de la Generalitat, que l’han inclòs en el «Pla Territorial de Sostenibilitat Turística en Destí», ara s’espera que la concessió final dels diners del fons Next Generation, que està en mans tant del govern de Madrid com de les institucions de Brussel·les, arribi abans de final d’any. En cas que siguin concedits els fons, el projecte hauria d’estar totalment executat en un termini de tres anys (2022, 2023 i 2024).

El dubte de qui pagaria l’IVA

Marta Madrenas va explicar ahir que aquesta convocatòria concreta dels Next Generation, a diferència d’altres com la dels projectes relacionats amb la mobilitat, no tenen part de cofinançament i que, en principi, el «cent per cent dels diners haurien de venir d’Europa». Aquí, però, hi ha el dubte de que passarà amb l’IVA, un 21% que «no és poca cosa», i que no està clar qui se’n farà càrrec. El desig de l’ajuntament seria que, en cas que no anés a càrrec d’Europa, alguna altra institució, Generalitat o Govern de l’estat, fos qui se’n fes càrrec.

En qualsevol cas, a l’espera del que acabi passant amb la concessió dels fons Next Generation, Marta Madrenas i Glòria Plana van deixar clar que, després de la feina feta en l’elaboració de projecte per a les hortes de Sant Eugènia i les ribes del Ter, aquest no es quedaria al calaix si la subvenció no acaba arribant aquest cop. «Si passés això, en els propers tres o quatre anys anirem tirant endavant aquelles accions que puguem», va dir Madrenas que es va mostrar convençuda que el «Menja’t Girona» podria acabar en alguna altra de les subvencions europees que es convocaran a mitjà termini.