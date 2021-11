En una situació que no s’havia donat des de l’època de Pep Nadal, Quim Salvi afronta avui les eleccions al rectorat de la Universitat de Girona amb la tranquil·litat que té la victòria assegurada perquè no hi ha cap més candidat. Els 14.660 possibles votants només poden escollir l’opció de continuar confiant en el catedràtic d’arquitectura i tecnologia de computadors i antic director de l’Escola Politècnica Superior. Fa quatre anys, Salvi va derrotar al fins llavors rector Sergi Bonet i després d’un mandat marcat, en els dos últims cursos, per la pandèmia ara repetirà en el càrrec fins a l’any 2025 amb un equip molt similar al que l’ha acompanyat fins ara. Salvi és el cinquè rector que ha tingut la UdG des de la seva fundació després de Josep Maria Nadal (1992-2002), Joan Batlle (2002-2005), Anna M. Geli (2005-2013) i Sergi Bonet (2013-2017).

Amb la confirmació de la continuïtat de Salvi al capdavant del rectorat, l’únic interrogant és saber el nivell de participació i suport que té l’únic que, en el darrer claustre, va veure com el seu informe de gestió era aprovat amb un 67% dels vots.

Sobre l’equip que acompanyarà Quim Salvi en l’inici del seu segons mandat, les principals són l’arribada de la sociòloga Cristina Sánchez Miret com a nova secretaria general de la UdG i la incorporació de Salvador Martí, Sara Pagans i Rafel Reixach a l’equip de vicerectors.