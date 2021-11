L’Ajuntament de Girona ha ampliat les voreres del carrer del Riu Freser, al barri de Sant Pau. En concret, l’actuació s’està duent a terme en el tram que va des del carrer de Sant Isidre fins al carrer del Marquès de Caldes de Montbui. L’objectiu d’aquests treballs és pacificar aquest punt de la xarxa viària de la ciutat i millorar la mobilitat de les persones vianants. L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el regidor d’Urbanisme i Activitats de l’Ajuntament de Girona, Lluís Martí, han visitat les obres aquesta setmana.

"És una zona on estem actuant de diferents maneres per esponjar el barri, i així fer-lo més accessible i més adaptat a les necessitats dels veïns i veïnes: noves places, voreres més amples i ben aviat l’enderroc al carrer de la Universitat de Montpeller. És una prioritat millorar la via pública, i a Sant Pau calia fer-hi actuacions com aquestes que estem executant”, afirma el tinent d’alcaldia i regidor d’Urbanisme i Activitats de l’Ajuntament de Girona, Lluís Martí.

L’ampliació de les voreres del carrer del Riu Freser s’inclou en les diferents actuacions que s’han dut a terme en aquest punt en els darrers mesos amb la intenció de pacificar la zona. La més recent és el canvi de sentit de circulació del vial per tal de millorar l’accés en bicicleta a l’estació de la Girocleta que hi ha en aquest punt.

A més, a finals de l’any passat es va convertir un tram del carrer en una plaça. L’objectiu era oferir un nou espai d’esbarjo al barri i millorar la seguretat viària de la zona, ja que les cruïlles formades pels carrers Sant Isidre i Freser i Santiago i Freser eren un dels punts de la zona on es produïen més accidents.

Els treballs d’ampliació de les voreres van a càrrec de l’empresa Obres i Construccions Germans Cruz NG 2012 SL i tenen un cost de43.923 euros (IVA inclòs).