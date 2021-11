Un grup d’operaris ha actuat avui al matí per eliminar les herbes espontànies de la mitjana de l’autovia C-65 en direcció a l’accés de l’AP-7, entre el Mas Gri i el Mas Xirgu. Segons el regidor de Sosteniblitat, Martí Terés, s'ha utilitzat glisofat per reduir el nombre d’actuacions a la zona i evitar posar en risc la brigada en aquest vial ràpid. A més, no hi ha vianants que puguin quedar afectats pel tractament ni hi ha cap interés ambiental a l'indret. "Hem vist que si anem fent el tractament de forma periòdica, s'evita que creixi la vegetació, i evitem haver de passar-hi maquinària, tallar un carril i posar en risc els operaris, a més de no haver-hi cap interés ambiental ni hi ha vianants a prop que puguin resultar afectats", ha explicat.