L’Ajuntament de Salt ha presentat el pressupost per aquest proper any 2022 que es torna a mantenir per sobre els 31 milions d’euros i concretament se situa en els 31.390.949 euros. Pel que fa al capítol d’inversions, aquestes s’enfilen fins a 1.564.341 euros amb una partida de 396.000 euros que es destinarà a les millores i manteniment de la via pública, els 241.649 euros per a l’execució de la primera fase de la pista poliesportiva o els 365.000 per a millores i reforç dels aparcaments municipals. La proposta de l’equip de govern es debatrà durant el plenari d’aquest proper dilluns 29 de novembre. Segons el govern (ERC i JxSalt), tot i que tenen majoria absoluta han estat en contacte amb el PSC i PSC-CUP per si volien fer aportacions.

Els pressupostos 2022 de Salt consoliden partides que l’exercici passat van fer un pas endavant en àrees estratègiques i enguany se situen en les següents xifres: Serveis a les Persones 2.438.614 euros (+11,35%), Educació amb 2.107.507 (+8,61%) o Habitatge amb 703.884 (+2,64%).

La partida en Educació potencia el Pla Educatiu a través de Pla de Millores d’Oportunitats Educatives (PMOE) amb una dotació de 280.530 € al mateix temps que s’eleva la dotació pressupostària per a la millora i manteniment de les instal·lacions amb un pressupost de 165.000 euros. D’altra banda, dels 703.884 en Habitatge, les subvencions a les comunitats de veïns passen dels 180 als 190.000 euros (10.000 euros per masoveria comunitària).

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, explica que els comptes 2022 “són un nou pas per desenvolupar les polítiques que inclou el Pla d’Acció Municipal i que se centren a consolidar els serveis públics i donar resposta a les necessitats dels nostres veïns i veïnes. Són uns pressupostos socials per estar al costat dels saltencs i saltencs i que aposten per consolidar àrees prioritàries per l’equip de govern com Educació, Serveis a les Persones i Habitatge”.

Viñas afegeix que “dins el capítol d’inversions destinem una partida important a la via pública, tant pel que fa al manteniment o a noves actuacions, sense oblidar apostes projectes com la nova pista poliesportiva o la parta de millores i reforç dels aparcaments municipals”.

D’altra banda, des de l’equip de govern es destaca que en el pressupost 2022 es continua reduint l’endeutament i les despeses financeres associades. En aquest sentit, en els darrers sis anys aquest concepte ha passat de representar una despesa de 3.500.000 euros l’any 2015 a 2.106.661 aquest proper exercici 2022.

Les inversions

El regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Salt, Toni Vidal, posa en valor aquesta dada i afirma que “gràcies a aquesta gestió responsable podem mantenir una aposta rellevant per a les noves inversions, any rere any, i sense posar en perill l’equilibri pressupostari del consistori”. El pressupost 2022 de l’Ajuntament de Salt inclou inversions per un valor d’1.564.341 euros entre les quals hi ha 396.000 euros per a la millora i manteniment dels carrers, parcs i jardins, 365.000 euros per a millores i reforç dels aparcaments municipals, 241.649 euros per a la nova pista poliesportiva, 165.000 euros per a millores i manteniment dels centres educatius, 75.000 euros per a millores de l’enllumenat públic i 27.000 euros per a la instal·lació de càmeres de vigilància. Amb aquesta partida es preveu posar càmeres en dos nous sectors i actualitzar alguns aparells vigents.

Fa unes setmanes es va aprovar la congelació de les taxes i els impostos, tot i que hi ha un descens en ingressos per l'IBI de l'autopista d'uns 130.000 euros.