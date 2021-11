L’estudiant d’Història de l’Art de la Universitat de Girona Alèxia Ribera ha guanyat la setena edició del premi Francesca Bartrina, que atorga cada any el Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere de la UVic-UCC a un Treball de Final de Grau amb perspectiva de gènere. En el seu TFG, Ribera va abordar la sexualitat en els còmics d’autoria femenina i porta per títol «Traçant la línia. Sobre la recerca identitària i l’expressió de la sexualitat a través de l’autorepresentació en el còmic d’autoria femenina». Ribera defineix el seu treball com «una anàlisi, des d’una ideologia feminista, de l’anomenada narrativa gràfica autorepresentativa d’autoria femenina», sobretot destacant «qüestions de gènere i identitat, així com l’expressió de la sexualitat, i les característiques estilístiques i estructurals dels còmics» que posa com a exemples al llarg del seu treball.

El premi Francesca Bartrina està obert a tost els estudiants de qualsevol universitat catalana que hagin elaborat un TFG amb perspectiva de gènere. El premi està dotat amb 1.000 euros, finançats per l’Institut Català de les Dones, i serà entregat oficialment el proper mes de març en el marc de l’acte del Dia Internacional de les Dones. És el primer cop que una estudiant de la UdG guanya el premi Francesca Bartrina.