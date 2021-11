Els Premis Piscina & Wellness Barcelona, els Premis Wellness Experience i el Concurs Internacional per a Estudiants d'Arquitectura han premiat les millors instal·lacions, projectes i solucions aquàtiques tenint en compte la innovació, la sostenibilitat i la proposta de valor d'obres, projectes i productes presentats. L'Aqva Gerunda Banys Romans de Girona ha estat un dels triomfadors de la jornada, sent escollit com el millor spa d'Espanya.

El saló Piscina & Wellness se celebra entre aquest dilluns i dijous en el recinte Gran Via de Fira de Barcelona i els premis han rebut 115 candidatures de 16 països, segons un comunicat de Fira de Barcelona aquest dimarts. Els Premis Piscina & Wellness han premiat a la Unidad de Terapia Acuática del Hospital Fundación Instituto San José de Madrid en la categoria de Piscina és Salut; al complex d'oci Alaya Bay de Suïssa en la categoria d'Esport Aquàtic; i al complex termal Aquaticum de la ciutat de Debrecen (Hongria) en la categoria de Piscina és comunitat. A més, el premi al Millor Producte Innovador en Sostenibilitat de la fira ha estat atorgat a EPS Pool de l'empresa Hydra System Pools, i el premi al millor Producte Innovador en Connectivitat ha recaigut en Neolysis 2 UV+ Electrolisis Salina d'Astralpool. Per part seva, els Premis Wellness Experience han atorgat el premi al Millor Balneari a las Caldas Villa Termal, situat a Oviedo (Astúries); el de Millor Centre de Talasoterapia a Thalasia Costa de Murcia Hotel & Spa, de San Pedro del Pinatar (Múrcia), i el de Millor Spa a Aqva Gerunda Banys Romans, situat a Girona. El Concurs Internacional per a Estudiants d'Arquitectura ha destacat al projecte 'Santuario Aquatico' presentat per Ivana Angelova, Jingjing Ge i Wenqing Ding de l'International Program in Architecture and Urban Design de la Universitat Meiji (Tòquio).