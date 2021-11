Des de fa molts anys, tothom que s’havia acostat al campament reial dels Jardins de Fora Muralla o, després de la cavalcada, havia intentat entrar a la plaça del Vi per escoltar els discursos dels tres reis mags tenia clar que les dues ubicacions quedaven petits davant la multitud de gent que s’hi aplegava. Després que la pandèmia obligués a cancel·lar la cavalcada de l’any passat, l’arribada dels Reis d’Orient del 5 de gener estarà «pensada amb mirada d’infant» amb uns canvis d’escenaris que permetran que tant el campament reia com la festa final de després de la cavalcada siguin «el màxim d’accessibles i properes als nens». El campament reial marxa dels jardins de Fora Muralla per anar al Camp de Mart de la Devesa i la cavalcada, que es farà totalment a peu i sense la presència, acabarà a la Copa en lloc de fer-ho a la plaça del Vi. Reis, Patges, Manaies i acompanyants, en total unes 350 persones, faran una rua a peu (sense carrosses) per diferents carrers de la ciutat, en un recorregut que s’acabarà de definir en les pròximes setmanes. Això sí, el que no hi faltaran seran els caramels.

«Després de les restriccions de l’any passat, la idea que ens han transmès ses majestats els Reis Mags és que aquest cop els nens tinguin la possibilitat de veure’ls més a prop que mai, tant durant la rua com en el campament al Camp de Mart i a la gran festa final a la Copa on podrà accedir més gent de la que podia anar a la plaça del Vi», va explicar ahir al matí el vicealcalde de Girona, Quim Ayats, que al costat de la regidora Maria Àngels Cedacers i el president de la confraria de Jesús Crucificat – Manaies de Girona, Xavier Serra. Ayats i Serra varen recordar que la ubicació als Jardins de Fora Muralles «feia temps que estava en qüestió pels problemes d’aforament i d’accés» i que amb el canvi d’escenari permetrà un contacte molt més directe i fàcil per a tots els nens. «Es tracta d’un acte renovat per tal que sigui més dinàmic i atractiu per als més menuts i menudes, i que també n’augmentarà l’aforament», va dir Serra que, sobre l’eliminació dels animals, els cavalls dels Manaies i el colom de la Pau de l’acte final, és una «demanda dels temps actuals». L’absència d’animals, i el fet que tota la comitiva vagi a peu, no canviarà l’aire medieval, amb molta presència de foc, que ha caracteritzat la cavalcada de Girona des de fa tres dècades. «Ses Majestats tenien el dubte de mantenir aquesta essència o bé apostar per una altra, diguem-ne, més folklòrica o carnavalesca, amb una rua on les carrosses estiguessin tirades per tractors; al final, han decidit apostar per continuar amb la fórmula d’una cavalcada amb aires medievals», va explicar Serra.

El Camp de Mart, l’esplanada del mig de la Devesa que queda just davant el Palau Firal i on se solen ubicar, per exemple, gran part dels expositors de la Fira de Mostres, és un espai molt més que els jardins de Fora Muralla. Fet que, segons es va explicar, permetrà «passar d’un únic campament, el del Rei Gaspar, a tres de diferents, un per cada Rei» augmentant les possibilitades que els nens tinguin un contacte molt més proper amb els Reis i els seus patges. «Serà una arribada dels Reis d’Orient amb mirada d’infant», va insistir la regidora Maria Àngels Cedacers que també va destacar les possibilitats que dona la Copa com a punt final de la festa. «Volem que la ciutadania entengui que la cavalcada serà un acte més dels molts que es faran a Girona durant tots aquells dies», va concloure Xavier Serra mentre que des de l’ajuntament, Quim Ayats, va admetre que ubicacions com el Camp de Mart o la Copa «són més flexibles i permeten més alternatives que les dues que hi havia fins ara» en cas que la situació per la Covid provoqués noves restriccions sanitàries. El canvi, però, no s’ha fet estrictament per la Covid i que té molts números de convertir-se en permanent: «No s’adopta de manera accidental, sinó que feia uns quants anys que ja es veia que la cosa aniria per aquí; tots en som força conscients».