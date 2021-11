Per primera vegada en les seves vint-i-una edicions, la Nit de les Revistes i la Premsa en Català ha incorporat, entre altres novetats, la categoria de premsa diària amb el reconeixement a Diari de Girona com la millor publicació en català, per «la seva cobertura territorial més enllà de la capital i els seus continguts que sovint han marcat l’agenda política», en un acte que es va celebrar aquest dimarts al vespre a l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm a Barcelona. «Que ens valorin per la «cobertura territorial més enllà de la capital» vol dir que anem pel bon camí, perquè precisament això és el que intentem cada dia perquè la cobertura local és un dels nostres objectius primordials», va explicar Josep Callol, director del diari, en el seu discurs d’agraïment del premi en el transcurs d’una gala que, amb la presència de de la president del Parlament Laura Borràs, també va premiar el nou disseny d’El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, i a «Camacuc», «L’Eco de Sitges» i Fosbury.cat com a millors publicacions en les categories de revistes, premsa no diària i digital respectivament.

En el seu parlament per cloure l’acte, Laura Borras va ressaltar que «aquests premis demostren que es pot fer ús de la llengua catalana en plena normalitat i fent viable un mitjà de comunicació». Uns mitjans que, en paraules de Josep Callol en el seu discurs, tampoc poden deixar de banda la tasca de control sobre els poders públics. Per exemple, a criteri del jurat dels premis, Diari de Girona ha «marcat sovint l’agenda» amb els continguts que publica dia a dia. «Això es pot interpretar de diverses maneres, però a mi m’agrada fer-ho pensant que som capaços d’exercir un control i ser crítics amb el poder, que són objectius de tots els mitjans de comunicació», va assegurar Callol que va destacar que aquest resultat és «mèrit de tot l’equip del diari, de les persones de tots els departaments, als quals agraeixo la feina que fan cada dia per arribar, als ciutadans sigui amb paper o sigui a través dels mòbils, els ordinadors o les tauletes». L’actual director de Diari de Girona tampoc es va oblidar de «qui va ser fins al maig passat director del diari, Jordi Xargayó, que durant 23 anys ens ha impulsat a complir aquests objectius», que el va acompanyar en l’acte d’ahira Barcelona, ni «del suport que ens dona Prensa Ibérica com a empresa editora». Al llarg de la Nit de les Revistes i la Premsa en Català, presentada per l’escriptor Màrius Serra, també es va premiar la lingüista Carme Junyent pel seu «compromís insubornable amb el país, la llengua i la cultura»; el Grup Bon Preu i el periodista Gustau Alegret. En les tres noves categories de disseny editorials els premiats van ser Revista Musical Catalana, en l’apartat revistes; El Periódico, en premsa; i El Temps de les Arts, en digital; mentre que també van ser reconeguts amb premis reportatges publicats per «Cavall Fort», «Adolescents.cat» i «Som Garrigues» sobre «el reciclatge i l’ús del plàstic, l’allau de macroprojectes d’energia renovable i l’assetjament escolar» respectivament.