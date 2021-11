L’acompanyament, la visibilització i el treball en xarxa són fonamentals per ajudar les dones víctimes de violència de gènere, segons van explicar ahir tres expertes que han treballat en temes de violència masclista. Es tracta de Patrícia Melgar, doctora en pedagogia i professora a la UdG; Carme Vinyoles, secretària de l'associació Valentes i Acompanyades; i Nani Castel, expolicia de Girona a la Unitat d'Atenció a la Víctima, que van participar en la taula rodona Víctimes invisibles. Menors i violència de gènere, organitzada pel PSC de Girona a la Casa de Cultura dins del cicle Diàlegs per Girona i que va conduir la portaveu socialista a Girona Sílvia Paneque.

Les ponents van assenyalar que les dones víctimes de violència de gènere necessiten, sobretot, acompanyament per sentir que no estan soles i que tenen suport. També van destacar la necessitat del treball en xarxa per arribar fins a les dones que són víctimes de violència i van advertir tant del sexisme en diferents àmbits socials, (com ara missatges que es difonen als mitjans de comunicació, la ficció audiovisual, la música, la pornografia).

Durant l’acte, Sílvia Paneque va reflexionar sobre la importància de continuar defensant una societat igualitària, amb protagonisme de la coeducació i amb ajuts i suport a les víctimes. Una societat en la qual no hi ha cabuda per a les actituds masclistes ni la violència contra les dones. Paneque també va insistir que institucionalment s’han fet esforços per defensar la igualtat entre homes i dones. Això no obstant, va considerar que era necessari redoblar-los en tant que un món on les persones són iguals de lliures beneficia a tothom.

A l’acte, que va emplenar de gom a gom una sala de Casa de Cultura, hi van assistir el subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon; els regidors Bea Esporrín, Mònica Ferrer i Joan Antoni Balbín; la diputada provincial Bea Ventura; l’alcalde de Platja d’Aro, Maurici Jiménez, i Francesc Francisco-Busquets, articulista, que va ser regidor a Girona i també subdelegat del govern.