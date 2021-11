La igualtat d’oportunitats i l’equitat entre persones ha centrat la celebració d’enguany a Girona del Dia Internacional de la Ciutat Educadora, que té lloc cada 30 de novembre. Sota el lema “La ciutat educadora no deixa ningú enrere”, l’Ajuntament de Girona ha organitzat avui l’acte principal de la iniciativa. A partir de les sis de la tarda, el Centre Cívic Ter ha acollit la presentació, on juntament amb entitats del municipi s'han difòs una desena de projectes que treballen a favor d’aquest objectiu.

El regidor d’Educació, Infància i Esports de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, ha participat a la trobada, on s'ha fet també una lectura dinamitzada del manifest del Dia Internacional de la Ciutat Educadora per part de diferents veïns i veïnes de Girona. L’acte ha acabat amb un petit espectacle musical i xocolata desfeta per a totes les persones assistents.

A més, l’activitat suposarà també la cloenda de la campanya “30 dies, 30 projectes, 30 anys”, que s’ha dut a terme a través de les xarxes socials de l’Ajuntament de Girona durant tot el mes de novembre. Mitjançant la publicació de textos i imatges a Twitter i a Instagram, el consistori ha donat visibilitat a 30 projectes i propostes amb visió de ciutat educadora, un per cada dia del mes, que s’impulsen des de les diferents àrees i serveis de l’Ajuntament. Tots aquests projectes es poden recuperar a les xarxes socials cercant l’etiqueta #30EDU i també es poden trobar al mapa de ciutat educadora del web municipal.

“El concepte de ‘Ciutat Educadora’ interpel·la tota la ciutadania. Ens demana a totes i tots que repensem i remirem la ciutat des d’una perspectiva educadora”, ha explicat el regidor Àdam Bertran, que ha remarcat que “per ser veritablement educadora, una ciutat ha d’escoltar la veu de totes les persones i, especialment, ha de tenir en compte la visió dels infants”.

El Dia Internacional de la Ciutat Educadora commemora la signatura, l’any 1990, de la Carta de Ciutats Educadores, i suposa l’organització d’activitats arreu del món. El concepte de ciutat educadora gira al voltant de la idea que la ciutat és un agent educatiu en sí mateix. Les persones que hi viuen, els projectes que s’hi desenvolupen, les polítiques locals que s’apliquen, les relacions que es teixeixen entre tota la ciutadania o, fins i tot, els espais que hi existeixen contribueixen a l’educació de tots els veïns i veïnes de la ciutat. En una ciutat educadora l’educació va més enllà de les escoles i impregna el conjunt del territori, al llarg de la vida de totes les persones i de forma integral en tots els vessants de la societat.

Girona, com a ciutat educadora, celebra cada any aquesta diada, que permet crear consciència de la importància de l’educació a la ciutat i visibilitzar el compromís dels governs locals amb l’educació, així com el treball que realitzen els agents educatius, ja sigui en l’àmbit de l’educació formal o no formal.