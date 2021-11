La setmana passada, treballadors dels dos CAPs de Salt van començar a mobilitzar-se per protestar contra la inseguretat que viuen a la feina. Segons van afirmar, lamenten que des de la flexibilització de mesures contra la pandèmia i amb el retorn de la presencialitat de les visites, s’han potenciat les agressions verbals i amenaces per part d’usuaris. Tot i que des de Salut s’han pres mesures, com ara la posada en marxa d’una aplicació que connecta directament amb la policia si ho demanen els sanitaris, aquests consideren que no és suficient.

És per això que ahir al migdia van tornar a protestar davant dels CAPs Jordi Nadal i Alfons Moré de Salt «i així ho seguirem fent cada dilluns fins que hi hagi millores», va explicar ahir a aquest diari una de les treballadores, Angie Lladó.

A més, les protestes aniran més enllà i s’estendran a altres centres de la Regió Sanitària de Girona. «Aquesta inseguretat no és només un problema de Salt, sinó de tot arreu. La gent està molt crispada i enfadada amb el sistema i els professionals d’atenció primària som els que acabem rebent perquè tenen contacte directe amb nosaltres», va afirmar Lladó.

Per tot això i «per solidaritat amb els treballadors de Salt», la majoria de sindicats de la junta de personal dels centres d’atenció primària ha organitzat protestes demà al migdia arreu de la Regió Sanitària de Girona.

Recollida de signatures

D’altra banda, la junta de personal i els treballadors de l’àmbit d’atenció primària han iniciat una recollida de signatures a través de change.org per donar suport als professionals dels CAPs de Salt.

Paral·lelament, han enviat una carta al gerent territorial de Girona, Joaquim Casanovas, en què a part de la presència de personal de seguretat a l’entrada del centre, demanen formar al personal en el protocol d’agressions, millorar la il·luminació de la sortida del centre, revisar els espais i la normativa, comunicats més contundents als agressors i una separació de l’usuari denunciat del centre al qual està assignat, entre d’altres.