volen prohibir el trànsit. L’AFA de l’escola Marta Mata de Girona va iniciar ahir una recollida de firmes per demanar un espai més segur pels infants. No volen haver de fer ells talls temporals a la sortida de l’escola sinó que s’impedeixi el pas de vehicles definitivament per una part del carrer d’Avel·lí Artís i Gener.