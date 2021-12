Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 28 i 47 anys de Girona que tenien més de 2.000 plantes de marihuana en una casa de Cassà de la Selva (Gironès). Els fets es remunten a principis de mes quan els agents sospiten que s'estava cultivant maria a l'habitatge situat al passatge Can Palau de la localitat. Després de fer les investigacions pertinents, els Mossos, amb el suport de la Policia Local, van comprovar l'existència de la droga i el passat 25 de novembre van fer una entrada i registre al domicili. Un cop a dins, els agents van comprovar que els arrestats havien repartit cabdells de marihuana i 1.838 plantes entre els tres pisos de l'immoble. A banda, se'n van trobar 350 més que ja havien tallat.

Durant l'escorcoll de la casa els policies van requisar el material necessari per fer créixer la droga, com aires condicionats, transformadors o motors d'extracció entre d'altres. A més, els detinguts havien punxat la llum, que de fet, va ser un dels elements que va fer sospitar de l'activitat que s'hi feia, ja que el consum era molt més elevat del que seria habitual en un habitatge d'aquest tipus. Davant les evidències els mossos van detenir als responsables de la plantació per un delicte contra la salut pública, tràfic de drogues i un altre delicte de defraudació de fluid elèctric. Un dels detinguts, amb antecedents, van passar el dia 26 de novembre a disposició del Jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs. L'altre detingut va quedar citat per comparèixer davant del jutge quan sigui requerit.