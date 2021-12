Endesa ha enllestit els treballs de reconstrucció del centre de transformació que el 15 de setembre es va esfondrar al nucli de Sarrià de Ter deixant sense subministrament un total de 126 clients. per reparar-ho es va posar en marxa un operatiu, que ha suposat una inversió de 200.000 euros, aportats per la companyia, no només per a reconstruir tota la instal·lació malmesa, sinó que s’ha aprofitat l’accident per reformar la unitat i millorar-la tecnològicament.