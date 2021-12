Les tarifes per utilitzar l’autobús a la ciutat de Girona segueixen per sobre de la mitjana estatal en totes les seves modalitats. Ho posa de manifest un nou estudi comparatiu entre 57 dels municipis més importants d’Espanya de l’organització Facua- Consumidors en Acció.

Succeeix amb la targeta que permet fer deu viatges on Girona se situa en la quarta població més cara de les analitzades arreu de l’Estat amb un preu de 11 euros l’abonament, que suposa 1,10 euros el viatge. Cal tenir present però, que a Girona existeix un abonament a un preu inferior (9,70 euros) que obliga a gastar els deu bitllets en trenta dies. De mitjana, viatjar amb autobús utilitzant un abonament de deu tiquets o una targeta similar costa 0,78 euros.

El trajecte amb aquesta targeta més car és el de Madrid (1,83 euros), que manté el mateix preu des del 2019, seguit per Sant Sebastià (1,26 euros), Barcelona (1,14 euros), Càceres i Girona (1,10 euros) i Lleida (1 euro). Cap d’aquestes ciutats no ha modificat l’import en aquesta categoria respecte de la tarifa del 2020, segons l’informe de Facua. A l’altre extrem, els viatges més barats per a aquesta categoria són a Logronyo (0,53 euros), Àvila (0,55 euros), Salamanca (0,59 euros), Palència, Santiago de Compostel·la, Vitòria i Segòvia (0,60 euros).

Pel que fa a un abonament mensual, Girona té la segona tarifa més cara de l’Estat amb 47 euros només superada per Madrid (54,60 euros), molt per sobre de la mitjana que s’estableix en 33,76 euros. A continuació hi hauria Zamora (45 euros), Oviedo (42 euros), Tarragona (41,50 euros) i Granada (41 euros). Les més barates són Albacete (15 euros), Ciudad Real (20 euros) i Sòria (21,50 euros). Girona també ofereix l’opció de fer 50 viatges en trenta dies amb una tarifa de 35 euros.

El bitllet senzill, també car

Pel que fa al bitllet senzill, Girona també té novament un preu situat per sobre de la mitjana estatal. A la capital gironina la tarifa és de 1,40 euros, quan la mitjana de l’Estat està fixada en 1,23 euros. Les poblacions més cares són Barcelona (2,40 euros), Palma (2 euros), Sant Sebastià (1,85 euros), Tarragona, Madrid i Pontevedra (1,50 euros) i Alacant (1,45 euros). Girona té el mateix preu que Granada, Màlaga, Las Palmas, Sevilla, Toledo i València (1,40 euros). Les tarifes més baixes són a Lugo (0,64 euros), Palència (0,80 euros) i Ceuta, Mèrida i Ourense (0,85 euros).

No obstant, a Girona, com moltes altres poblacions, hi ha multitud de bonificacions i descomptes a col·lectius vulnerables i estudiants. Fins i tot hi ha targetes gratuïtes.