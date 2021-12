L'Espai Gironès engega de nou la campanya solidària de Nadal amb una col·laboració solidària, aquest any amb Càritas Diocesana a Girona, amb l'objectiu de contribuir a fer front als efectes de la pandèmia de la Covid-19, que ha fet créixer molt la xifra de persones necessitades d'ajuda i amb risc d'exclusió social. La campanya, que comença avui, s'allargarà fins al 5 de gener Aquest matí s'ha presentat la campanya, en una roda de premsa a l'Espai Gironès, que ha comptat amb la presència del gerent del centre comercial, Pau Jordà; la directora de Càritas Diocesana de Girona, Dolors Puigdevall; Laia Palau, capitana de l'Uni Girona; i dels periodistes Maria Xinxó i Aleix Parisé.

Aquest any s'ha instal·lat una atracció al pàrquing exterior, concretament un tobogan de gel sintètic, i amb el lema Llançat per Càritas, es pot viure aquesta experiència amb uns flotadors, comprant prèviament una fitxa al Punt d'Informació amb un donatiu mínim d'1 euro. Els diners recollits es destinaran íntegrament a Càritas. L'horari per fer us de l'atracció serà de les 11 del matí a les 14h, i de les 16h a les 20h. Els dies 24 i 31 de desembre i el 5 de gener, l'horari serà de les 11 del matí fins a les 18h. Es tracta d'una atracció oberta a tothom que hi vulgui participar (els menors de 4 anys han d'anar acompanyats d'un adult). Encara que no s'utilitzi l'atracció es pot fer igualment un donatiu.

Els diners recollits aniran destinats a dos projectes: un de cobertura de necessitats bàsiques amb un servei per a les persones que no poden cobrir-les, per abastir d'aliments i productes higiènics. Aquesta iniciativa s'adreça a persones que viuen soles o a nuclis familiars que es troben en una situació econòmica precària. El segon projecte està destinat a la infància, joves i família, amb un servei d'intervenció educativa. Es tracta d'un projecte socioeducatiu de referència que ofereix un espai de relació, treball en valors i reforç escolar, amb la participació de les famílies i de forma coordinada amb tot l'entorn educatiu.

«Des de l'Espai Gironès estem molt contents d'engegar per onzè any la campanya solidària de Nadal. Per nosaltres és un honor poder ajudar de nou a Càritas. Esperem i desitgem que gràcies a la solidaritat gironina, aquesta campanya sigui un èxit com ho han estat les anteriors», ha destacat el gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà. La directora de Càritas Diocesana de Girona, Dolors Puigdevall, destaca la voluntat de l'Espai Gironès de presentar-los un projecte solidari de Nadal amb un compromís social cap a persones vulnerables: «És una idea molt maca i esperem de la solidaritat de la societat en aquests dies tan especials». Els festius d'obertura del centre comercial són el 5, 6, 8, 12 i 19 de desembre, 2 i 9 de gener.