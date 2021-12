El judici contra un nou jove detingut durant les protestes postsentència que havia de tenir lloc ahir es va acabar suspenent. La celebració de la vista va aplegar un centenar de persones que van reunir-se a l’entrada de l’Audiència de Girona per donar suport al processat, que afronta fins a sis anys de presó per haver llançat presumptament una pedra «de grans dimensions» a la policia, segons assegura la fiscalia.

El judici s’havia de celebrar ahir, i havia de comptar amb les declaracions de dotze policies, però cap podia declarar presencialment. Això va propiciar que la defensa sol·licités la suspensió perquè considera «imprescindible» la presència de com a mínim els quatre agents que van detenir l’acusat. La fiscalia també va adherir-se a la petició de l’advocat, i va admetre que tot i que la citació a la Direcció General de Policia s’havia fet amb mesos d’antelació, els agents no havien rebut les notificacions fins uns dies abans del judici, fet que va fer que no poguessin assistir presencialment a la vista a l’Audiència de Girona. El tribunal va resoldre donar la raó a les parts, perquè tot i que la declaració per videoconferència és apta, «no pot passar per davant de la presencialitat», va concloure. La nova data està fixada pel pròxim juliol.

El jove està acusat d’un delicte de desordres públics, un delicte d’atemptat contra els agents de l’autoritat i un delicte lleu de lesions pels quals la fiscalia li de mana sis anys i mig de presó. La fiscalia l’acusa d’haver participat en els aldarulls que hi va haver la matinada del 19 d’octubre de 2019 a la Devesa i de llançar una pedra «de grans dimensions» contra una línia policial que hauria impactat contra la mà dreta d’un agent. Ho hauria fet «amb l’objectiu de menystenir la integritat corporal dels agents de policia, a molt poca distància per assegurar que cometria un dany», relata l’acusació pública. L’agent ferit va necessitar una única assistència facultativa i va estar de baixa durant cinc dies. Per això, més enllà de les penes de presó, l’acusació també demana una multa de 720 euros per les lesions patides per l’agent i que l’indemnitzi amb 300 euros pels dies que va trigar a curar-se-li.

L’acusat sosté que aquella nit havia sortit a passejar el gos després de discutir amb la companya de pis, i que en passar per una línia policial del costat del pont de Fontajau va ser detingut i reduït per agents de la Policia Nacional «a cops de peu». El jove, que va passar prop d’un mes en presó provisional per aquests fets, nega que llancés cap pedra contra la policia. Per això la seva defensa demana que se l’absolgui.