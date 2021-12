La Universitat de Girona (UdG) ha investit aquest dijous la sociòloga Marina Subirats doctora honoris causa. El rector Quim Salvi ha fet efectiva la investidura amb el lliurament de la medalla i ha reconegut a Subirats el seu compromís «amb l'estudi de les desigualtats socials i molt especialment les que afecten les dones». En aquest sentit, Salvi ha destacat de la sociòloga haver «iniciat i fressat un llarg camí en l'àmbit dels estudis de gènere i coeducació com els estudis específics necessaris per comprendre i superar la inèrcia d'un vell ordre social». L'acte s'ha fet a l'Aula Magna Modest Prats i el professor Jordi Feu ha estat l'encarregat de fer de padrí de Marina Subirats.

Feu ha recorregut la trajectòria personal i professional de la doctora honoris causa, que ha estat proposada per la facultat de Pedagogia. El padrí també ha fet referència a l'etapa parisenca de Subirats, on va anar a estudiar sociologia a la prestigiosa École Pratique des Hautes Études. En el repàs de la seva aportació científica, Feu ha ressaltat la contribució de la sociòloga en camps com ara l'escola rural, les estructures socials i el feminisme i ha recordat els vincles de la guardonada amb la UdG. Durant el seu discurs, Marina Subirats ha abordat la qüestió que, en l'actualitat, centra la seva recerca: la transmissió de la feminitat de mares a filles. Segons ella, aquest tema ha estat poc estudiant fins ara i ha aprofitat per repassar com s'ha produït aquest fenomen en el passat en la nostra societat i en d'altres, com la xinesa o la nord-africana. En el seu relat, s'ha referit a situacions perverses que s'han perpetuat al llarg de segles com l'embenat de peus a la Xina, les mutilacions sexuals i la repressió física.

Marina Subirats va néixer a Barcelona el 1943 i ha dedicat la major part de la seva carrera científica a l'estudi de les desigualtats socials: per què i com es produeixen, i què podem fer per superar-les. Això l'ha portat a fer recerca sobre les classes socials, especialment a Catalunya, i sobre les desigualtats de gènere i la situació de les dones, i s'ha especialitzat en temes d'educació i coeducació. Aquests centres d'interès i recerca han portat Marina Subirats a assumir càrrecs polítics, com a directora de l'Institut de la Dona i com a regidora d'educació de l'Ajuntament de Barcelona. D'aquestes recerques i responsabilitats n'han sorgit llibres i articles. Actualment, és catedràtica emèrita de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).