La Universitat de Girona (UdG) s'ha incorporat al Consell Acadèmic del Centre d'Excel·lència en Innovació Turística. Ho ha fet amb vuit universitats més. En concret, a banda de la UdG, també hi participen l'Autònoma de Barcelona (UAB), la UOC, la Rovira i Virgili, la Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Ramon Llull i la Universitat de Lleida. L'objectiu d'aquests centres és generar coneixement i debats per tal d'ajudar a orientar el desenvolupament de projectes en el marc del CoE in Tourism Innovation en coordinació amb els seus promotors. Cal tenir en compte que es tracta d'una iniciativa publicoprivada impulsada per empreses del sector, amb el suport de les institucions. A més, els centres facilitaran el foment de la col·laboració entre els membres del CoE in Tourism Innovation en els àmbits de la formació, la recerca i la transferència de coneixement, per tal de desplegar noves activitats, així com la col·laboració amb altres institucions amb interessos comuns. El plenari del Consell es reunirà almenys una vegada a l'any i les institucions acadèmiques que en formen part podran renovar en períodes successius de dos anys.

«La universitat ha d’ajudar a desenvolupar Girona com a territori referent en innovació» El CoE in Tourism Innovation està promogut pel centre tecnològic Eurecat amb la col·laboració de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, de les quatre diputacions catalanes, dels ajuntaments de Barcelona i Vila-seca i les organitzacions i empreses del sector i de la cadena de valor de l'activitat turística, Barcelona Turisme, l'Agència Catalana de Turisme, Advanced Leisure Services, l'Aquàrium de Barcelona, Avant Grup, Avoris, Baqueira/Beret, CaixaBank, CONFECAT, Fira de Barcelona, La Pedrera-Casa Milà, Guitart Hotels, La Roca Village, MedPlaya, Oh!tels, PortAventura World, ROC Roi i Sangulí Salou.