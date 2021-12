L’Ajuntament de Girona ha donat la benvinguda aquest matí a l’alumnat de les aules d’acollida dels instituts de la ciutat amb un acte al Centre Cultural La Mercè. La regidora de Joventut i Habitatge del consistori, Annabel Moya, ha rebut als prop de 130 alumnes que estudien en 8 centres de secundària de Girona: l’Institut Jaume Vicens Vives, l’Institut Montilivi, l’Institut Carles Rahola, l’Institut Narcís Xifra, l’Institut Santa Eugènia, l’Institut Ermessenda, l’Institut Santiago Sobrequés i l’escola Bell-lloc del Pla. Es tracta de joves que han arribat a la ciutat al llarg dels darrers mesos.

"Vull destacar la importància de l'educació. L’escola és molt important pel creixement personal. L’educació és un element fonamental per vosaltres, joves, i aquesta educació recordeu que es fa sempre dins i fora de les aules. Nosaltres, i sobretot les vostres educadores i educadors, caminem al vostre costat per ajudar-vos en tot allò que necessiteu", ha assegurat la regidora Annabel Moya durant la trobada.

Aquest acte de benvinguda, titulat “Ciutadans de Girona, ciutadans del món”, té per objectiu facilitar als nois i noies el reconeixement de la seva ciutadania i afavorir experiències que facilitin l’apropament i la participació de les persones joves nouvingudes a la vida de la ciutat.

La trobada s’ha desenvolupat en tres parts diferenciades. Primer de tot, les diferents aules d’acollida participants en l’activitat han fet una presentació al Centre Cultural La Mercè. A continuació, la regidora Annabel Moya els ha donat la benvinguda com a nous ciutadans i ciutadanes del municipi. En acabar s’ha realitzat un recorregut per Girona per conèixer els ponts, les llegendes i altres aspectes culturals de la ciutat.