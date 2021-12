Els espais tancats d’esbarjo de gossos de Girona estaran fora de servei per tasques de desinfecció durant tres hores del matí del 10 de desembre. Estaran tancat de les vuit a les onze del matí. A Girona hi ha espais tancats per a l’esbarjo dels gossos al parc del Migdia; al parc de la Devesa on hi ha un espai per a animals petits i un altre per a més grossos i hi ha també una zona de jocs; a Mas Ramada de Girona Est; i al parc de Mas Masó a Can Gibert.