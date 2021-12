il·luminació de nadal malmesa. Poc després de la posada en funcionament de la il·luminació nadalenca arreu de Girona, van aparèixer dues columnes de llum trencades al parc Central. La policia va posar-hi cintes per alertar de l’estat de les infraestructures ja que just al costat hi passa el carril bici. Se sospita que va ser obra d’algun brètol.