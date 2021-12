Un nou establiment del centre de la ciutat de Girona ha estat objecte dels lladres que actuen de forma rapida i destrossen vidres del local per accedir-hi. En aquest cas, la víctima és una sabateria del carrer Nou i els delinqüents s’han emportat els diners de la caixa. Els Mossos d’Esquadra de Girona són els encarregats d’investigar els fets.

Un robatori que va succeir durant la nit de dimecres a dijous. L’hora exacta fins que no es vegi el visionat de les càmeres no se sabrà perquè els responsables es van trobar la botiga assaltada el matí quan es disposaven a obrir la sabateria. L’alarma de l’establiment no hauria sonat durant la nit i per tant, podria ser que l’haguessin inutilitzat.

En arribar-hi van veure que tenien un gran forat a la vidriera que dona a un túnel que connecta el carrer Nou amb l’avinguda Sant Francesc. La vidriera d’un gruix considerable no va aguantar la força amb la que va picar el o els lladres actuants. I és que per tirar-lo a terra van utilitzar el peu d’un para-sol d’un bar proper a l’establiment, mobiliari que està a fora durant la nit. Un puntal que ahir estava fet a miques a tocar de l’establiment violentat.

El lladre va emportar-se els diners de la caixa, el canvi que havien deixat per poder obrir avui la botiga. Aquest és l’únic botí que els lladres es van emportar del comerç. Ja que no van tocar ni una sabata de les que hi havia.

Aquest tipus robatori no és el primer cop que es dona a Girona. El 16 de novembre van actuar amb el mateix modus operandi en un bar que també és un centre destinat als ciclistes a tocar de la plaça Catalunya. També ho van intentar en una botiga del carrer Santa Clara fa pocs dies i en aquest cas però, no van poder accedir tot intentar-ho a cops no van tombar el vidre.